Británie se hádá o to, kdo odvysílá duel Mayové s Corbynem

Debata o dohodě o brexitu, kterou v Bruselu vyjednala vláda premiérky Mayové, by se měla uskutečnit v neděli 9. prosince, tedy pouhé dva dny před tím, než o dokumentu bude hlasovat britský parlament.

Souhlas s účastí v televizní debatě vyjádřili Mayová i Corbyn. Premiérka mezitím kývla na nabídku BBC, aby se debata uskutečnila v jejich studiu. Veřejnoprávní stanice v prohlášení informovala, že se nyní pokusí domluvit s oběma stranami na formátu debaty a brzy zveřejní podrobnosti. Corbyn však dnes překvapivě řekl, že by byl raději, kdyby se duel vysílal na ITV.

Předseda labouristů by dal přednost komerční stanici před veřejnoprávní proto, že chce respektovat přání mnoha Britů, kteří se podle něj těší na finále reality show I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! (Jsem celebrita... Dostaňte mě odsud!), které se má na ITV vysílat rovněž v neděli večer. "Já sám se na něj chci dívat," zavtipkoval lídr britské opozice. Zároveň ale naznačil, že Mayová nabídku BBC přijala proto, že si ve skutečnosti přeje, aby se lidé dívali spíše na zábavný pořad na komerční televizi než na její debatu s Corbynem.

Podle plánu BBC by se měla debata natáčet v Birminghamu a začít ve 20:00 místního času (21:00 SEČ). Ve vysílání by měla nahradit pořad slavného přírodovědce Davida Attenborougha. Už ve 21:00 (22:00 SEČ) má přitom začít na ITV závěrečný díl reality show, v rámci níž populární osobnosti žijí několik týdnů bez vymožeností moderní civilizace v džungli. Na komerční stanici by se duel začal vysílat tak, aby skončil před začátkem zábavné show.

Komentátor BBC Chris Mason dnes upozornil, že televizní stanice - ať už to bude kterákoli - se bude muset vyrovnat s jedním podstatným problémem. V osobách Mayové a Corbyna se nad tématem brexitu střetnou dvě osoby, které v referendu v roce 2016 hlasovaly podle svých slov pro setrvání v EU. Chybět tak v duelu bude hlas lidí, kteří prosazují tvrdý brexit, ale i těch, kteří nyní požadují druhé referendum.

Mayová ovšem již dříve odmítla, aby se debaty zúčastnili i zástupci menších stran. Zdůvodnila to tím, že ona a Corbyn zastupují téměř 90 procent poslanců v Dolní sněmovně.

Britská premiérka zahájila tento týden kampaň, během které chce získat podporu veřejnosti i zákonodárců pro dohodou o brexitu, kterou vyjednala se zbylými 27 členy EU. V parlamentu se přitom proti současnému znění textu staví nejen opoziční labouristé, liberální demokraté či skotští nacionalisté, ale i severoirští unionisté, kteří menšinový kabinet v Londýně podporují, a zhruba 90 poslanců vládní Konzervativní strany.