Letadlo "Merkel Force One" se málem zřítil. Porucha mohla mít kriminální pozadí?

Vládní airbus, kterým německá delegace ve čtvrtek večer zamířila z Berlína do Buenos Aires, se musel zhruba po hodině letu nad Nizozemskem obrátit a přistál na letišti u Kolína nad Rýnem. Média v noci na dnešek uvedla, že letadlu přestal fungovat komunikační systém. Merkelová přenocovala v Bonnu a dnes časně ráno celou delegaci německý letoun dopravil do Madridu.

Německý deník Rheinische Post dnes nad ránem s odvoláním na své zdroje napsal, že vláda prošetřuje i variantu, že závada mohla mít "kriminální pozadí". Mluvčí německého letectva ale dnes agentuře DPA řekl, že "neexistuje absolutně žádný náznak na kriminální pozadí incidentu".

