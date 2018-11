Letadlo "Merkel Force One" se mohlo zřítit. Byla to vážná porucha, přiznala kancléřka

Německá delegace, ve které byl kromě Merkelové také vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz, vyrazila na cestu do Buenos Aires ve čtvrtek večer z Berlína. Zhruba po hodině se ale vládní letadlo muselo nad Nizozemskem obrátit a vrátit se na letiště u Kolína nad Rýnem.

Airbusu pojmenovaném po někdejším kancléři Konradu Adenauerovi přestal zcela fungovat komunikační systém, což je v letecké dopravě považováno za velmi vzácnou a nebezpečnou situaci, uvedl server Spiegel Online. Piloti se proto rozhodli cestu do Jižní Ameriky přerušit a vrátit se zpět do Německa.

#BREAKING: "German investigators are checking whether there was any criminal cause behind the malfunction of a plane carrying Chancellor #Merkel to the G20 summit in Argentina" - @rponline Post pic.twitter.com/SakdsXaFvb — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 30. listopadu 2018

Nouzové přistání na letištích v Amsterodamu či Londýně nebylo podle německého zpravodajského serveru kvůli nefunkčnímu systému možné. Nakonec se pilotům podařilo spojit se řízením letového provozu satelitním telefonem a naplánovat přistání na letišti mezi Kolínem nad Rýnem a Bonnem.

Podle serveru Spiegel Online byla situace tak vážná, že o ní byla okamžitě po výpadku komunikačního systému letadla informována i ministryně obrany Ursula von der Leyenová.

Že nebyla technická závada na vládním speciálu nijak zanedbatelná, potvrdila i samotná kancléřka. "Byla to vážná porucha," řekla dnes brzy ráno novinářům v Bonnu, kde strávila noc na hotelu. Zároveň vyzdvihla výkon posádky airbusu a velení "nejzkušenějšího kapitána" vládní letky.

Nyní už by měla být kancléřka na cestě do Madridu, odkud by měla v 9:00 SEČ odletěl linkovým letem do Buenos Aires. Spolu s ní se na cestu vydala jen malá část původní delegace.

Let z Madridu do argentinské metropole trvá téměř 13 hodin, kancléřka proto dnes nestihne plánovaná bilaterální jednání včetně těch s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem. Zda bude možné tato setkání odložit na sobotu, zatím není jasné. Společnou večeři prezidentů a premiérů zemí G20 by Merkelová stihnout měla.

DPA připomněla, že se nejedná zdaleka o první problém vládní letky. Před pár dny měl problémy s letadlem na své cestě po Africe také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Už na konci letošního června nemohl prezident kvůli závadě na stroji včas vyrazit na cestu do Běloruska. Problémy ale mělo v polovině října i samotné letadlo Konrad Adenauer. Vicekancléř Olaf Scholz se kvůli hlodavcům, kteří stroj poškodili, musel z Indonésie vracet běžným linkovým letem.