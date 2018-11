Británie pohřbí brexitovou dohodu? Pak jsou jen dvě možnosti, spustil Tusk

"Několik dní před hlasováním v Dolní sněmovně je čím dál tím jasnější, že tato dohoda je nejlepší možnou dohodou, vlastně jedinou možnou," řekl Tusk, čímž opět vyloučil návrat k vyjednávání o podobě britského odchodu z EU. "Pokud bude tato dohoda ve sněmovně zamítnuta, zbývá nám alternativa: žádná dohoda, nebo žádný brexit," dodal s ujištěním, že EU je na všechny varianty připravena.

