U Španělska zachránili dalších 650 migrantů

Španělsko letos od Itálie převzalo pozici země, kam se nejčastěji ilegálně vydávají migranti přes Středozemní moře. Důvodem je podle agentury DPA hlavně přitvrzení kurzu vůči přistěhovalcům ze strany pravicově populistické vlády v Římě. Tisíce Afričanů se pokoušejí dostat do Evropské unie i přes severoafrická španělská území Melilla a Ceuta.

V říjnu do země na Pyrenejském poloostrově poprvé za posledních pět let přišlo více než 10.000 migrantů za měsíc, informovala na konci minulého měsíce Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Do Itálie, která byla ještě donedávna hlavním cílem afrických migrantů, přišlo v říjnu jen kolem tisíce lidí.

Letos se do Španělska po moři do 21. října dostalo 45.145 běženců, uvedla OIM. Znamená to třikrát více lidí než v předchozích třech letech dohromady.