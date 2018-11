Čech dostal v Británii osm let vězení kvůli pašování zbraní

— Autor: ČTK

Britský soud poslal na osm let do vězení českého řidiče nákladního automobilu, v němž převážel deset pistolí a munici. Muž byl zadržen 1. září poté, co lodí připlul z Nizozemska do přístavu Killingholme na východním pobřeží Anglie, informovala dnes BBC.