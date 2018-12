Vládu Mayové opustil už šestý ministr. Brexitová dohoda je úpadek, prohlásil

Sam Gyimah před referendem, v němž Britové v roce 2016 rozhodli o odchodu země z Evropské unie, patřil mezi politiky obhajující setrvání Británie v EU.

Gyimahova rezignace představuje další ránu pro Mayovou, která se snaží přesvědčit i zákonodárce ze své Konzervativní strany, aby při hlasování podpořili dohodu, na níž se s Bruselem dohodla minulou neděli. Británie má z EU vystoupit za čtyři měsíce.

"Bylo mi stále jasnější, že navrhovaná dohoda není v britském národním zájmu a že hlasování pro tuto dohodu nás přivede k úpadku," napsal Gyimah ve zdůvodnění své demise, kterou zveřejnil deník The Daily Telegraph. "Budeme prohrávat a nebudeme mít pod kontrolou osud naší země," prohlásil politik.

Gyimah však ocenil "odvahu a odhodlání" Mayové, která je nyní na summitu skupiny G20 v Buenos Aires.

After careful reflection, I will not be supporting the Government on the EU Withdrawal Agreement. As such, I have tended my resignation as Universities & Science Minister – read more on my Facebook page: https://t.co/EFQrBjkJZG