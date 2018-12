Unikla tajná zpráva: Češi kvůli Babišovi zaplatí 2,1 miliardy? Brusel bouchl do stolu

Podle Guardianu čeští daňoví poplatníci čelí hrozbě, že budou muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.

Aktuální obvinění se týká evropských dotací vyplacených letos impériu Agrofert, což je konglomerát 230 zemědělských, potravinářských a chemických firem, píše The Guardian. Podle listu to ještě zvýší tlak na Babiše, který čelí rovněž obvinění ze zneužívání unijních dotací.

"Teď, když Komise jeho střet zájmů potvrdila, Andrej Babiš musí ukončit veškeré své vazby na skupinu Agrofert. Pokud tak neučiní, musí z funkce předsedy vlády odstoupit," píše se ve stanovisku, které ČTK zaslala skupina Zelení/EFA. "Politická skupina Zelení/EFA řešila tuto otázku s Evropskou komisí několikrát v rámci jednání Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Komise slíbila, že se touto věcí bude zabývat, ale doposud odmítla publikovat nyní uniklé právní stanovisko," píše se dále.

Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013. Komise, která dohlíží na udělování dotací zemědělcům a chudším regionům, začala vyšetřovat Agrofert po tvrzení protikorupčních aktivistů, že mají důkazy o tom, že Babiš je nadále vlastníkem Agrofertu a příjemcem souvisejících výhod, což je v rozporu s českým i unijním právem, podotýká The Guardian.

"Neexistuje žádné ospravedlnění zneužívání výkonu vysoké státní funkce pro osobní zisk. Právní služba Evropské komise zcela jasně shledala, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a český parlament ani Komise teď nemohou nečinně přihlížet a nechat tuto situaci dále znevažovat českou vládu a Evropskou unii," uvedl předseda skupiny Zelení/EFA v Evropském parlamentu Philippe Lamberts.

The @EU_Commission says sketchy oligarch and #Czech PM Andrej #Babis' companies taking EU money while he's PM is a conflict of interest 👏



🇨🇿 the country of Havel deserves better politicians than this crook 🇨🇿https://t.co/LGdGngka5x pic.twitter.com/srruQnrxPi — Alex Johnson (@AJBxl) 1. prosince 2018

Právníci EK podle listů The Guardian a Le Monde zkoumali, zda Babiš porušil předpis z letošního roku týkající se evropských fondů. Jejich právní názor však naznačuje, že Babiš možná byl ve střetu zájmů už jako ministr financí podle starších finančních pravidel EU.

Belgický europoslanec za Zelené a člen výboru pro kontrolu rozpočtu Bart Staes řekl, že Babiš by se měl buď oprostit od všech vazeb na Agrofert, nebo odstoupit. "Teď nastal čas, aby komise konala," cituje The Guardian politika, který působí ve výboru pro kontrolu rozpočtu 19 let a tvrdí, že podobný případ, který by se týkal vrcholného politika země EU, ještě nezažil.

Babiš v e-mailu zaslaném britskému deníku označil analýzu EU za lži a obvinil protikorupční organizaci Transparency International, která u Evropské komise podala příslušný podnět, z "šíření nesmyslů".

V pátek městský úřad v Černošicích zahájil správní řízení s Babišem kvůli podezření ze spáchání přestupku proti českému zákonu o střetu zájmů. Babiš podle informací na webových stránkách radnice čelí podezření, že stále ovládá média spadající dříve pod Agrofert. Podnět odeslala v srpnu na černošický úřad Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Podle deníku Le Monde právní služba Evropské komise vypracovala svou zprávu z 19. listopadu v reakci na žádost Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG Regio), podle něhož Babiš patrně sám ovládá dva svěřenecké fondy, do nichž převedl části společností Agrofert a Agrofert Group.

Ve zprávě právní služby Evropské komise podle listu Le Monde stojí, že firmy spadající pod Agrofert Group čerpaly v roce 2013 z evropských strukturálních fondů přibližně 42 milionů eur a loni 82 milionů eur.

Znovu se jen potvrzuje, že Andrej Babiš čelí obrovskému střetu zájmů a tím ohrožuje ústavní funkci premiéra a pověst země. V každé demokratické zemi by to znamenalo rezignaci premiéra na svou funkci. To ale od Andreje Babiše nečekám. — Petr Fiala (@P_Fiala) 1. prosince 2018

"Čeští daňoví poplatníci budou muset zřejmě zaplatit miliardy, které Agrofert neoprávněně čerpal. Takže i my, kteří na obludný konflikt zájmů Babiše upozorňujeme už řadu let, budeme moci říkat : Náš “drahý” předsedo vlády," napsal na twitteru šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. To Jaroslav Faltýnek (ANO) Babiše brání. Na twitter dal jízlivý příspěvek: