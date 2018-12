Macrone, nedělej z nás idioty! Žluté vesty opět řádí v Paříži. 92 zraněných, policie nasadila slzný plyn

Francouzský premiér Édouard Philippe uvedl, že po celé Francii demonstrovalo zhruba 75.000 lidí. Podle premiéra dnešní akce v hlavním městě provází mimořádné násilí. Policie uvedla, že původní pařížskou demonstraci asi 5500 lidí infiltrovali radikálové, kteří vyvolávají potyčky s bezpečnostními sbory. K událostem chce ve 20:00 SEČ v televizi promluvit ministr vnitra Christophe Castaner.

Ministryně zdravotnictví Agnes Buzynová násilnosti označila za nepřijatelné a vyzvala hnutí žlutých vest, aby se od činů radikálů distancovalo. "Ráda bych slyšela od žlutých vest, že tento druh demonstrací mají na svědomí extremistické skupiny a že s tímto nesouhlasí," řekla Buzynová v rozhovoru s televizí BFM. Chce také, aby se hnutí co nejrychleji zorganizovalo tak, aby mohl dialog s vládou začít.

Lidé začali zapalovat auta, když se je pořádkoví policisté snažili vytlačit od Vítězného oblouku. Někteří se pokusili chránit své pozice barikádami. Další skupina pronikla vysokou bariérou a dostala se do domu u náměstí Charlese de Gaulla.

Někteří z účastníků vytvořili ze svých těl bariéru kolem hrobu neznámého vojína pod Vítězným obloukem, aby jej chránili před rabujícími skupinami.

Členové hnutí žlutých vest francouzským novinářům řekli, že jsou zklamaní, protože akce se nezdařila. "Zůstali jsme celé dopoledne zablokováni u Vítězného oblouku a navrch měli vandalové. Nepodařilo se nám vyjádřit, oč nám jde," sdělili reportérovi deníku Le Figaro.

Agentura Reuters uvedla, že radikálové podpálili jeden z domů v blízkosti Vítězného oblouku. S odvoláním na nejmenované zástupce policejních odborů pak Reuters napsal, že demonstranti ukradli z policejního vozu v centru metropole automatickou pušku. Incident úřady zatím nekomentovaly.

Přístupy na hlavní pařížskou třídu uzavřela auta a policie a příchozí kontrolovala. V metropoli je uzavřena také zhruba dvacítka stanic metra. Už dopoledne propukly střety u Vítězného oblouku, kde se mezi poklidné demonstranty vmísily skupinky násilníků. V centru města se pohybovali demonstranti s transparenty, které hlásají: "Macrone, přestaň s námi zacházet jako s idioty!".

Stoupenci hnutí žlutých vest se již dva týdny bouří proti vládnímu plánu zvýšit spotřební daň na pohonné hmoty, ale i proti dalším problémům, které jim ztrpčují život.

Paris, the capital of France is burning 🔥🔥🔥



People want Macron to step down and get rid of the EU.#YellowJackets #GiletsJaune pic.twitter.com/jCKELBx6Wv