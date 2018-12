Úmrtí Bushe otřáslo celým světem. Kondolují Gorbačov i dalajlama, zato Írán si kopl

"Truchlíme za velkého státníka a přítele Německa," sdělil Maas a dodal, že se Bush "odvážně chopil příležitosti ukončit studenou válku". Sjednocení Německa Bush podle něj podporoval od začátku a bez jakýchkoli výhrad. "Na to nikdy nezapomeneme," řekl Maas.

Také Mayová vyzdvihla Bushe jako státníka, který svůj život podrobil veřejné službě a měl by za to být příkladem všem. "Tím, že vedl svět ke klidnému ukončení studené války učinil svět bezpečnějším místem pro budoucí generace," dodala premiérka.

President Bush was a true friend to the UK and the trusted counterpart and confidant of two Prime Ministers. His statesmanship, wisdom and friendship will be much missed and today we send our deepest condolences to his family and to the American people. — Theresa May (@theresa_may) 1. prosince 2018

John Major, jehož premiérský mandát se částečně překrýval s Bushovým prezidentským, řekl, že Bush vnímal povinnosti Ameriky vůči světu a dostál jim. Spojeným státům kondoloval také francouzský prezident Emmanuel Macron.

On behalf of the French people, I convey all my condolences to the American nation for the loss of former President George Bush. He was a world leader, who strongly supported the alliance with Europe. Our sympathy to his family and beloved ones. https://t.co/U3qKLYjUJi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1. prosince 2018

Tibetský duchovní vůdce ve své kondolenci sdělil, že Bush byl první americký prezident, s nímž se sešel, a byl hluboce dojat jeho obavami o tibetský národ. "Je obdivuhodné žít do 94 let. I když nic nemůže nahradit ztrátu otce, můžeme se utěšit tím, že to byl smysluplný život zasvěcený veřejné službě," napsal dalajlama.

Gorbačov, který s Bushem na konci studené války úzce spolupracoval, vyzdvihl Bushovy politické schopnosti i osobní vlastnosti. "Byla to doba velké změny, která ode všech vyžadovala velkou odpovědnost. Výsledkem bylo ukončení studené války a jaderného soupeření," sdělil Gorbačov.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová ocenila Bushův přínos v mezinárodní politice za doby jeho dlouhodobé práce ve veřejné službě v USA.

Kuvajt, jemuž USA v době Bushova mandátu pomohly proti Iráku, vydal krátkou kondolenci emíra šajcha Sabaha Ahmada Džábira určenou Bushovu synovi a pozdějšímu prezidentovi Georgi Bushovi mladšímu. Emír Bushe ocenil za úsilí "vytvořit nový mezinárodní pořádek založený na spravedlnosti a rovnosti národů".

Bushovu smrt oznámila také íránská televize, podle níž si Bush, stejně jako ostatní američtí prezidenti, přál kolaps Íránu.