Dva katalánští politici zahájili ve věznici hladovku, Madrid je prý perzekvuje

Oba politici jsou ve vazbě od loňského roku a prokuratura pro ně začátkem listopadu v obžalobě navrhla dlouhé tresty vězení. Pro Sáncheze žádá trest 17 let odnětí svobody, pro Turulla 16 let. Proces by měl začít v lednu.

U soudu na lavici obžalovaných usedne celkem 18 lidí, kteří podle prokuratury při snahách o nezávislost Katalánska překročili zákon.

Sánchez a Turull tvrdí, že španělská justice jejich kauzu projednává nespravedlivě - systematicky podle nich blokuje například ústavní stížnosti obžalovaných nebo jim upírá právo, aby se zpovídali před mezinárodním soudem.

Španělská vláda v reakci na jejich oznámení o hladovce uvedla, že stejně jako ostatní španělští občané mají i separatističtí lídři zaručeno právo na spravedlivý proces.