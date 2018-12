Kandidát na šéfa CDU přišel s kontroverzním návrhem, média už ho cupují

— Autor: ČTK

Uchazeč o šéfování německé konzervativní straně CDU chce pro potřebu spoření na stáří daňově zvýhodnit investice do akcií. Friedrich Merz to řekl listu Welt am Sonntag. Bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU a jeden ze tří vážných kandidátů na post předsedy CDU je přitom v současnosti předsedou dozorčí rady německé pobočky největší investiční firmy na světě Blackrock, za což jej kritizují některá německá média a někteří němečtí politici.