Francii čeká výjimečný stav? Protesty byly brutální, dav měl tyče a sekyry

Vládní mluvčí Benjamin Griveaux řekl, že vláda posuzuje všechny způsoby, jak zabránit dalším protestům.

Francouzi od 17. listopadu protestovali v sobotu už potřetí v rámci hnutí takzvaných žlutých vest nejen kvůli plánovanému zvýšení cen pohonných hmot, ale proti růstu životních nákladů obecně. K sobotním akcím se připojilo v celé zemi na 75.0000 lidí, zranění utrpělo podle policie 133 lidí a ze 412 předvedených osob policie ponechala 378 ve vazbě. Mezi zraněnými je 23 policistů. Hlášeny jsou značné materiální škody a pozorovatelé události označují za nejhorší občanský nepokoj ve Francii za více než desetiletí.

Tense stand-off between French riot police and protesters wearing yellow vests are blocking roads throughout the centre of Paris, here on the Rue de Rivoli. Tear gas and water cannon being fired by officers trying to take back control #f24 #GiletsJaune pic.twitter.com/EvGNGfC8C0