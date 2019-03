Konec Trumpova snu? Blíží se politická bouře

Spolupráce je Trumpovi cizí

Jednání s politiky ostatních zemí, kteří se považují za sobě rovné, je pro Trumpa evidentně problematické, tvrdí liberální týdeník. Poukazuje, že instinkt Trumpovi velí dominovat v jednacím sále, tlačit se do popředí a stahovat na sebe pozornost, zatímco jiní bedlivě naslouchají.

Spolupráce, kooperace a koncept multilateralismu jsou Trumpovi zřejmě cizí a když se účastní podobných summitů, prezident zpravidla působí, jako by byl myšlenkami jinde, například na svém golfovém hřišti v New Jersey, deklaruje editorial. Dodává, že Trumpův dominantní, ředitelský styl odmítající otevřenou diskuzi a nepřátelsky reagující na zpochybňování jeho postojů se příliš neslučuje s demokratickým systémem, kde se prezident zodpovídá voličům, voleným zástupcům a médiím.

"To také znamená, že (Trump) musí mít vždy pravdu," pokračuje The Observer. Připomíná, že mnoho Američanů, především Trumpova voličská základna složená převážně z bílých, dělníků a zemědělcům dokáže přejít, že prezident není vždy důvěryhodný, ale nebude akceptovat jeho neúspěchy, jejichž seznam narůstá.

Klíčovým slibem Trumpa v prezidentské kampani bylo oživení slávy amerických továren a obnova průmyslové výroby v USA, přičemž jeho optimistická prohlášení rezonovala především na středozápadě země, ve státech jako Ohio a Michigan, uvádí britský týdeník. Tvrdí, že oznámení automobilky General Motors (GM) z minulého týdne, že se chystá zrušit 14 tisíc pracovních míst, představuje "injekci velké dávky ekonomické reality" do Trumpova vysněného světa.

Rozhodnutí GM je přičítáno mnoha faktorům - výroba vozů je levnější v Mexiku a na Dálném východě, navíc revoluční potenciál elektrických i autonomních automobilů na světových trzích a aplikace pro sdílenou jízdu vedou k propadu tržeb, konstatuje prestižní server. Doplňuje, že skutečnost, že dny relativně vysokých mezd a pracovních míst garantovaných do konce života v americkým automobilovém a spotřebním průmyslu jsou navždy pryč, je známa mnoho let, tudíž Trump nikdy neměl předstírat opak.

"Předvídatelně, Trump odmítá přijmout, že se mýlil, a místo toho viní vedení GM," píše The Observer. Čísla však podle něj mluví sama za sebe a počet pracovních míst v amerických továrnách se po roce 2008 snížil o 11,5 milionu, zatímco přibylo pouze 1,3 milionu nových, z nichž jen třetina vznikla během Trumpova prezidentství. To, co platí o automobilovém průmyslu, lze říci i o ocelářském a uhelném odvětví, konstatuje editorial. Dodává, že Trumpovo chvástání, že podnítil znovuzrození amerického průmyslu, je pouhým podvodem a prezidentovi voliči již platí za jeho prázdné sliby.

Blíží se politická bouře

Uplynulý týden přinesl další špatné zprávy ohledně klíčových Trumpových opatřeních, tedy zavádění dovozních cel a sankcí na zahraniční produkty, jelikož GM oznámila, že Trumpova cla na ocel budou společnost stát miliardu dolarů, připomíná britský týdeník. Poukazuje, že tisíce malých a středních amerických podniků, farem a maloobchodníků utrpěly finanční ztráty v důsledku vyšších cen za dovážené materiály a zboží a odvetných opatření zahraničních partnerů.

Kritici tvrdí, že Trump ve svém letošním rozhodnutí o uvalení cel na čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů prakticky nebral v potaz dopad na americké firmy, ale šéf Bílého domu i tak hrozí, že cla příští měsíc ještě zvýší, pokud jeho rozhovory s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Buenos Aires nevyústí v urovnání, připomíná The Observer. Podotýká, že sílící odpor veřejnosti proti Trumpovým ekonomickým a fiskálním přešlapům doprovází blížící se politická bouře.

Minulý týden se totiž objevila další Trumpa poškozující odhalení, konkrétně během vyšetřování jeho bývalého právníka Michaela Cohena, který čelí obvinění z křivé výpovědi v Kongresu, připomíná editorial. Vysvětluje, že pokud lze Cohenovi a dalším svědkům vyslechnutým zvláštním vyšetřovatelem Robertem Muellerem věřit, pak Trump a jeho rodinní příslušníci a obchodní partneři - navzdory vehementnímu zapírání - udržovali tajné konexe s Putinovým Ruskem během Trumpovy kandidatury na prezidenta a možná i poté, co ve volbách zvítězil.

"Jelikož je nyní přijímaným faktem, že Rusko se snažilo ovlivnit volby v Trumpův prospěch, vyvstává nevyhnutelná a naléhavá otázka: Rovnají se tyto konexe tajné politické dohodě? A domáhá se nyní Putin obměny za svou tajnou podporu?" pokračuje renomovaný server.

Trumpův špatný týden tak vyvrcholil dalším ponížením, když ruská armáda zaútočila v Kerčské úžině nedaleko Krymu na ukrajinská vojenská plavidla, což vedlo k mezinárodnímu odsouzení ruského jednání, avšak americký prezident se ke kritice Putina uchýlil jen pomalu a velmi neochotně zrušil vzájemnou schůzku v Buenos Aires, nastiňuje prestižní týdeník. Voliči se podle něj musejí znovu ptát, proč Trump vystupuje tak nerozhodně vůči nepřátelům.

Podlé snahy Trumpa bránit Mohammeda bin Salmána, saúdskoarabského korunního prince obviňovaného z nařízení vraždy novináře Džamála Chášukdžího, Trumpovo vyznání "lásky" severokorejskému nemilosrdnému diktátorovi Kim Čong-unovi či nestydaté Trumpovo poklonkování Putinovi jen poškozují úřad amerického prezidenta, deklaruje The Observer. Dodává, že jde o politováníhodný kontrast s uznávaným bývalém prezidentem George H. W. Bushem, který zemřel v uplynulém týdnu. "Bush senior nebyl bezchybný, ale chápal, co ve skutečnosti znamená činit Ameriku velkou," uzavírá editorial.