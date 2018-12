"Pryč s Macronem, prezidentem bohatých!" Žlutým vestám fandí většina Francouzů

Hnutí takzvaných žlutých vest nemá jednoho vůdce, ani se nehlásí k nějaké politické straně. Jeho členové protestují proti ekonomickým reformám prezidenta Emmanuela Macrona a zejména proti plánovanému zvýšení spotřební daně na ropné produkty, které by způsobilo nárůst cen pohonných hmot.

Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina Francouzů považuje nynější protesty za opodstatněné. Nespokojení Francouzi mají pocit, že se o ně kabinet nestará a že jim vládne "prezident bohatých," který je odtržený od reality. Francouzská vláda však zatím žádné ústupky nepřipouští.

Paris, the capital of France is burning 🔥🔥🔥



People want Macron to step down and get rid of the EU.#YellowJackets #GiletsJaune pic.twitter.com/jCKELBx6Wv