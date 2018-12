Násilné protesty zachvátily i francouzské regiony. Zůstala spoušť, desítky zraněných

Situaci v Toulouse úřady popsaly jako několikahodinové střety radikálů s policií. Zadrženo zde bylo 16 lidí, mimo jiné i za vyrabování dvou obchodů v centru města.

V Saint-Étienne jižně od Lyonu dav vyraboval několik obchodů a zdemoloval pobočku banky Crédit Agricole. Zatčeno zde bylo 14 lidí. Ve městě Le Puy-en-Velay jihovýchodně od Saint-Étienne se útočníci v noci na dnešek s pomocí molotovových koktejlů pokusili podpálit budovu prefektury.

⚠This footage from yesterday's protests against the #Macron regime in #Paris 🚨 looks really Apocalyptic - if it comes to an new state of #emergency in #France, we can imagine what's coming next!!#1erDecembre #GiletsJaunes #YellowVests #MacronDemissionpic.twitter.com/CyvexUnJ4I