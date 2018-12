Obří protest v Bruselu: Desítky tisíc lidí pochodovaly proti oteplování

Podle policie se dnešní manifestace zúčastnilo 65.000 lidí, mnoho z nich na kole. Demonstranti požadovali "ambiciózní" politiku v oblasti klimatu, která by omezila globální oteplování na 1,5 stupně Celsia, v souladu s cíli pařížské klimatické dohody z roku 2015. Organizátoři pochodu také vyzývali k většímu využití energie z obnovitelných zdrojů či rozšíření sítě cyklistických stezek.

#ClaimTheClimate - the biggest mobilisation for climate in 🇧🇪 is at its peak!

*Cleaner Air=Healthier Spirit*#Brussels#ParisAgreement pic.twitter.com/Uph6K35kso