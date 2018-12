Francie je v šoku, tisk dává Macronovi co proto: Bude hasičem, nebo pyromanem?

Na titulní stránce Libération je část Macronovy tváře téměř zalité žlutou barvou s jediným slovem: Zaplaven. Podle tohoto listu si musí prezident vybrat, zda bude hasičem, nebo pyromanem. List L'Opinion vybavil svou titulní stránku karikaturou, na níž Macron v hasičské kombinéze míří proudem vody do plamenů s otázkou: "Jak se to hasí?" Stojí za nim dva muži ve žlutých vestách a jeden odpovídá, že nemá nejmenší tušení.

"Francie je v šoku a čeká na odpověď. Prezident musí najít řešení konfliktu, který se vleče," soudí Le Figaro. Jak mohlo banální rozhodnutí o zvýšení daně z pohonných hmot přivést Francii ke scénám rabování, chaosu a ničení, Paříž do plamenů, Vítězný oblouk k znesvěcení?

Pictures during clashes between the Riot Police and Yellow Vests protesters "Gilets Jaunes" in Paris on December 1, 2018. The Yellow vests are protesting against rising oil prices and living costs.#Paris #France #Yellowvest #GiletsJaune #Protest #Photo #Police #Teargas #Water pic.twitter.com/VdfZYQrGwQ