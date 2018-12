Madrid má další problém: Vzpouzí se Andalusie, výrazně posílila krajní pravice Vox

Pozice socialistů, kteří v regionu vládnou od konce diktatury Franciska Franka v roce 1975, se oslabila. Do regionálního parlamentu se zároveň poprvé od Frankovy smrti dostala krajně pravicová strana Vox, která obsadí 12 z celkových 109 křesel.

This is how #Spain woke up this morning. The #far_right #populist party #Vox gained a shocking 11% in the local #elections in #Andalucia. Is Spain the new frontier of #Europe-an #populism? #AndaluciaDecide #Andalusia pic.twitter.com/OOLkx7JXpF