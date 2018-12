Orbán vyhodil Středoevropskou univerzitu z Maďarska, musí přijímat nové studenty ve Vídni

"CEU byla přinucena odejít," sdělil v prohlášení rektor univerzity Michael Ignatieff. "Je to bezprecedentní. Instituce Spojených států byla vyhozena ze země, která je spojencem v Severoatlantické alianci. Evropská instituce byla vypuzena z členské země Evropské unie," dodal Ignatieff podle Reuters.

CEU Forced Out of Budapest: To Launch U.S. Degree Programs in Vienna in September 2019 #istandwithCEU https://t.co/8dmG6ILphK pic.twitter.com/BlfPjhFpN9