Den D pro brexit: Jak bude vypadat hlasování v britském parlamentu?

Aby Mayová a její ministři souhlas získali, věnují pět dní debatám na toto téma v parlamentu. Zde budou muset překonat odpor poslanců z celého politického spektra a odrazit pokusy o změny, odložení či přímo neschválení jejího brexitového plánu.

Přinášíme základní informace o debatě a hlasování, jak o nich informovala agentura Reuters.

Kdo?

Debatovat bude 650 zvolených zákonodárců v Dolní sněmovně britského parlamentu. Mayová nemá dopředu zajištěnou většinu a Demokratická unionistická strana (DUP), malá severoirská strana, která většinou podporuje její vládu, dohodu odmítá.

Kdy?

Rozprava bude probíhat 4., 5., 6., 10. a 11. prosince. Každý den se bude debatovat maximálně osm hodin, přičemž začátek a konec jednotlivých debat se bude zřejmě den ode dne lišit.

Podle opoziční Labouristické strany má rozprava v poslední den skončit v 20:00 SEČ, kdy začne hlasování nejprve o pozměňovacích návrzích a následně o konečném návrhu.

Refusing to publish legal advice on #Brexit not only makes a mockery of the discredited mantra 'Take Back Control' but is an insult to Parliament and the people MPs represent.#StopBrexit#PeoplesVote