Vánoční strom v Římě byl loni opelichaný, letos je olámaný. Lidé už žertují

"Co je ošklivějšího než strom bez jehličí? Je to snadné - strom bez větví. M5S se to podařilo" napsala na twitteru jedna z uživatelek. "Od opelichance k polámanci, Virginia Raggiová a stromečky si moc nerozumí," uvedl další.

Cosa c'è di più brutto di un albero senza foglie?

Semplice: un albero senza rami!

Solo il #M5S poteva riuscirci!#Spelacchio #Spezzacchio — Vana Bojaxhiu (@vanabeau) 3. prosince 2018

Nicméně firma, která 23 metrů vysoký strom dodala, tvrdí, že není čeho se obávat. Jakmile se strom ukotví, všechny polámané větve budou uchyceny na svá místa.

"Pamatovali jsme na to předem. Dalo se čekat, že během zhruba 700 kilometrů dlouhé cesty se nějaké větve naštípnou či zlomí. Strom musel být určitým způsobem svázaný, abychom splnili všechny bezpečnostní předpisy," vysvětlil Giuseppe Spertini, majitel obory Cittiglio, odkud strom pochází.

zdroj: YouTube

Obora leží u Laggo Maggiore severozápadně od Milána. Spertini tvrdí, že 8. prosince, kdy se bude stromeček rozsvěcet, bude v perfektním stavu.

Téhož dne bude také uvedena politická vánoční komedie Natale a cinque stelle (Vánoce s pěti hvězdami), kterou režíroval Marco Risi. Film neskončí v kinech, ale bude jej vysílat internetová televize Netflix, která rozsvěcení římského stromku letos sponzoruje.