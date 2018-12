Pouliční válka skončí? Francouzská vláda ustupuje "žlutým vestám"

O tomto několikaměsíčním moratoriu bylo rozhodnuto v rozhovoru s prezidentem Emmanuelem Macronem při pondělní schůzce večer v Élysejském paláci. Premiér Philippe má moratorium oznámit dnes před poslanci hnutí Na pochodu (LREM) v Národním shromáždění, upřesnil zdroj AFP. Matignonský palác, sídlo premiéra, zároveň potvrdil zrušení dnešní schůzky se „žlutými vestami“, jež se měla uskutečnit odpoledne.

Zastavení zvyšování cen by měla doprovázet i další opatření. Stanislas Guerini, nový předseda hnutí Republiky na pochodu (LREM) řekl ráno na rozhlasové stanici RTL, že zmiňované moratorium by bylo dobrý, řešením, jež by mohlo „uklidnit zemi“, žijící stále z šoku víkendových střetů v centru Paříže, ale i v dalších francouzských městech.

Opozice ale není spokojena. Bruno Retailleau, šéf senátorské skupiny Republikánů (LR) přijal tuto zprávu opatrně: „Doufám, že moratorium znamená, že dojde ke zrušení zvyšování cen,“ řekl na televizním kanálu Public Sénat.

Premiér Édouard Philippe bude dnes mluvit se svými poslanci z LREM, stejně jako při interpelacích ve středu v Národním shromáždění a ve čtvrtek v senátu, kde bude také diskuse, jak již Matignon ohlásil v pondělí.

V pondělí se sešli v Elysejském paláci kolem prezidenta Emmanuella Macrona a premiéra Édouarda Philippa desítka ministrů, mezi nimiž byli zejména François de Rugy, ministr ekologického přechodu a Bruno Le Maire, ministr ekonomie, který zkrátil svou zahraniční cestu.

Včera se premiér Philippe sešel během dne se zástupci politických stran a hnutí: všechny politické strany zdůrazňovaly potřebu zavedení moratoria vůči zvyšování cen pohonných hmot, jež mají být zavedeny od 1. ledna 2019. tento reformní pokus vyvolal ve Francii manifestace a násilí v ulicích, která vyvrcholila uplynulý víkend.

Recepty na ukončení krize se podle zástupců politických stran pohybují od odchodu prezidenta Emmanuela Macrona, což bylo slyšet i na manifestacích až po rozpuštění parlamentu a vyhlášení předčasných voleb (Marine Le Penová, Jean-Luc Mélenchon). Někteří, jako Laurent Wauquiez, předseda LR, volají po vyhlášení referenda, v němž by se lid vyjádřil, zda chtějí zdražování. Ozývají se i hlasy po snížení prezidentských pravomocí a zrušení Páté republiky, již v roce 1958 jako poloprezidentský systém zavedl Charles de Gaulle.

„Žluté vesty“ mezitím vyzvaly k posílení hnutí a jeden z mluvčích Éric Drouet vyzval k účasti na manifestaci další sobotu. Je to podle něj lepší, než „vyjednávat s vládou, která ztrácí všude“. Dosavadní manifestace, narušené rozbíječi, znamenaly zejména pro Paříž velké ztráty. Anne Hidalgová, starostka Paříže vyčíslila odhad poškození na 3 až 4 miliony euro, jež zasáhlo zejména městský mobiliář. Policie předvolala celkem 369 osob, z toho 32 nezletilých, oznámila pařížská prokuratura. Podle policejních zdrojů bylo obviněno celkem 57 osob z ničení a vandalismu.

Prezident Emmanuel Macron, který měl odjet ve středu a čtvrtek do Srbska, svou návštěvu posunul.