Trump buduje nový liberální světový pořádek. Základem je vůdcovství USA, řekl Pompeo

"V té nejlepší tradici naší velké demokracie spojujeme šlechetné národy ve snaze vybudovat nový liberální pořádek, který by zabránil válkám a přinesl větší prosperitu," řekl Pompeo. "Pod prezidentem Trumpem neopouštíme roli mezinárodního lídra ani naše přátele," dodal.

.@SecPompeo al @gmfus: Our mission is to reassert our sovereignty to reform the liberal international order & we want our friends to help us & exert their sovereignty. We aspire to make international order serve our citizens –not control them. USA intends to lead –now and always. pic.twitter.com/LS6NtNCcWw