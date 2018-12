Macron ustoupil žlutým vestám. Francouzská vláda odloží zvýšení daně

Hnutí žlutých vest organizuje od 17. listopadu protesty vyvolané původně plánem dalšího zvýšení daně z benzinu a nafty, ke kterému chtěla vláda přistoupit od ledna. Hnutí má velkou podporu Francouzů a protesty jsou chápány v širším smyslu i jako vyjádření odporu proti rostoucím životním nákladům. O víkendu tyto protesty provázela nezvyklá míra násilí, k demonstrujícím se připojili i členové krajní levice a pravice. Celkem si protesty vyžádaly přes 900 zraněných, z toho přes 150 policistů.

Seeing this #Paris image you realize that the world is about to change, I only miss in the scene the death of Gavroche.

Sometimes the changes are made with the purpose of nothing moving, other times the pillars are broken and nothing is the same again.#GiletsJaune pic.twitter.com/kLvelmaKs2