Udělí EU sankce Itálii? Premiér Conte hraje dnes v Bruselu vabank

„Mým cílem je, aby se zabránilo tomu, aby Itálie byla potrestán způsobem, že by to bolelo naši zemi a v posledku bolelo i Evropu,“ řekl Conte deníku Avvenire. Rada evropských ministrů financí mezitím podpořila návrh na reformu eurozóny a odmítla dosavadní italský rozpočet. „Dokončuji návrh, který bude muset Evropská unie vzít v úvahu,“ řekl Conte. Bez bližšího upřesnění uvedl, že zvažuje o úpravách důchodové reformy.

Evropská komise v říjnu zamítla návrh vysokého rozpočtu, jež předložil premiér Conte jako výsledek návrhu koaliční vlády, složené ze separatistické Ligy a antisystémového Hnutí 5 hvězd. Zejména ze strany Ligy a jejího předsedy Mattea Salviniho se ozývají fanfarónské výroky, že Itálie neustoupí. „Nechám klidně padnout vládu,“ říká místopředseda vlády a ministr vnitra Salvini. Zároveň ale uvedl, že nejde o desetinné čárky, ani procenta.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis již řekl minulý týden, že snížení italského veřejného schodku, jež by vedlo ke snížilo oproti nynějším 2, 4 procenta HDP na 2,2 procenta, jak se někdy navrhuje za kompromisní návrh, by nebylo zcela dostatečné, aby se zabránilo konečným finančním sankcím ze strany EU.

Pokud by nebylo dosaženo dohody, Itálie by mohla být vystavena sankcím, jež by mohly vést až do výše 0,2 procenta HDP. Italský veřejný dluh nyní přesahuje 130 procent HDP, takže výrazně překračuje unijními smlouvami stanovenou referenční hodnotu 60 procent HDP.

Conteho politická hvězda září

Premiér Giuseppe Conte patří v současnosti k nejpopulárnějším italským politikům. Podle nejnovějšího výzkumu veřejného mínění EMG, který publikoval list La Stampa, sympatie ke Contemu se zvedly na 46 procent, tedy výše než obliba Luigi Di Maia, předsedy Hnutí 5 hvězd, než dosahuje pouhých 43 procent. Dlouhodobě nejvyšší skóre dosahuje Metteo Salvini, předseda Ligy.

Právě kvůli této popularitě, jež vychází ze stylu a metody Conteho politické práce, se ozývají hlasy, že by se mohl premiér stát i předsedou pětihvězdičkového hnutí. Podle pokladníka hnutí Sergio Battelliho, kterého cituje list Il Giornale, splňuje Conte obraz „tichého, klidného, ale pevného vůdce, jako jsme my Italové“. Je to právě premiér Conte, který je schopen „zastavit excesy Ligy, které překračují uzavřenou dohodu“.

Myšlenka, že Giuseppe Conte je jakýmsi „anti-Salvinim“ se líbí i senátorovi Gianluigimu Paragoneovi, ten ale připomíná, že existují uvnitř hnutí mnohem radikálnější bojovníci, jakými jsou například Robert Fico nebo Alessandro Di Battista, který ohlásil, že v prosinci vrátí do Itálie ze svého amerického odloučení. Volby nového vedení by se měly uskutečnit za několik měsíců.