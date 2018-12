Reforma migračního a azylového systému EU? Brusel vydal naléhavou výzvu

Podle místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse je nyní na čase, aby EU pokročila od přijímání opatření, která reagovala na překotný vývoj migrace v posledních letech, ke komplexnímu řešení problematiky v podobě reformy celého migračního a azylového systému.

The EU's comprehensive approach to migration management is delivering tangible results.

After four years, it's essential to consolidate for the long run. We call on EU countries and the @Europarl_EN to adopt reform proposals → https://t.co/U5bqgYgb1I #MigrationEU pic.twitter.com/HxnIOWFk4P