Reakce na agresi Ruska: NATO v posledních letech v Černém moři posílilo, řekl Stoltenberg

"Rusko musí ukončit své uznání obou území. A stáhnout své síly z těchto gruzínských regionů," uvedl Stoltenberg. Aliance dlouhodobě neuznává ruskou okupaci Krymu a kvůli postupu Moskvy na východní Ukrajině přistoupilo NATO k výraznému posilování vlastních sil ve východoevropských členských zemích.

Napětí v černomořské oblasti ale nyní výrazně zesílilo po incidentu, kdy na konci listopadu ruská vojenská plavidla v Kerčské úžině, tedy u vstupu do Azovského moře, zastavila a zadržela tři ukrajinské lodě. NATO vyzvalo Moskvu k propuštění plavidel i námořníků. Konkrétní novou podporu ze strany aliance v reakci na poslední vývoj ale zatím Kyjev neslyšel.

Allies greatly value our unique partnerships with #Georgia & #Ukraine. In different ways, each of them contributes to our shared security.#NATO remains committed to strengthening our ties with both countries. pic.twitter.com/Iq6odSzRmQ