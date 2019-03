Brexit nebude? Právník vysvětlil, proč je setrvání Britů v EU pravděpodobnější

Babiš pozval prezidentský pár do Prahy. Trump to nepotvrdil

Brusel nemůže stát v cestě

Podle Maughama to znamená, že pokud britský parlament rozhodne, že zájmům země nejlépe poslouží setrvání v EU, Brusel mu nemůže stát v cestě. Není jasné, zda názor generálního advokáta sdílí celý Soudní dvůr EU, který své stanovisko teprve vydá, ale v drtivé většině případů soudy stojí za svými generálními advokáty, připomíná expert. Dodává, že pokud tomu tak bude i nyní, je pravděpodobnější, že Spojené království nakonec v EU setrvá.

"Článek 50 mlčí o tom, zda členský stát, který se rozhodl vystoupit, může změnit názor," poukazuje odborník. Vysvětluje, že pochybnosti v této otázce zaseli právníci bývalé ministryně pro brexit Giny Millerové, kteří britskému nejvyššímu soudu tvrdili, že to možné není, což však nyní generální advokát vyvrátil.

Británie rovněž zjistila, že by nadále mohla požívat výhod jako doposud - úlev v příspěvcích do rozpočtu EU a kontroly vlastních hranic, kterou ji umožňuje výjimka z členství v schengenském prostoru, podotýká Maugham. Britští politici si podle něj uvědomují, že bez těchto výhod by bylo těžší ospravedlnit setrvání v EU.

"Byli bychom nuceni přijmout mnohem tvrdší podmínky, než máme dnes. Udržet si úlevy? Zapomeňte na to," cituje právník kategorická slova britského ministra životního prostředí Michaela Govea z minulého týdne. Dodává, že nyní se ukázalo, že toto s velkou pravděpodobností neodpovídá skutečnosti, což měl Gove vědět.

Názor generálního advokáta také vyjasňuje právní cestu k britskému setrvání v EU, soudí Maugham. Vysvětluje, že jednou z možností je deaktivace článku 50 britskými zákonodárci bez vypsání dalšího referenda - referendum o brexitu z roku 2016 bylo ostatně nezávazné -, což generální advokát pochopitelně nechává na zvážení britskému parlamentu.

Paradox druhého referenda

S ohledem na stávající situaci by takový krok britští zákonodárci nepochybně odmítli, připouští právník. Poukazuje však na nedávný neúspěch pokusu vyvolat hlasování o nedůvěře premiérce Therese Mayové, který ukázal, jak malá je v britském parlamentu podpora pro opuštění EU bez dohody s Bruselem.

Pokud britští zákonodárci zjistí, že se blíží termín vystoupení 29. března 2019 a není uzavřená dohoda, apel k jednoduchému zatažení za záchrannou brzdu s cílem vyhnout se pomyslnému pádu se srázu může získat většinovou podporu, domnívá se expert. Upozorňuje na možný paradox: "Pokud bylo hlasování z června 2016 legitimní, jak můžeme zvažovat další referendum? A pokud bylo nelegitimní, proč potřebujeme další?"

Problém alternativní cesty - druhého referenda - spočívá v načasování, protože i po stanovisku generálního advokáta by Velká Británie potřebovala souhlas ostatních členů EU s prodloužením času k uspořádání dalšího hlasování, vysvětluje Maugham. Domnívá se však, že pokud bude politická vůle, referendum lze uspořádat rychle.

Referendum v Řecku o tom, zda přijmout podmínky záchranné půjčky, proběhlo pouhý týden poté, co jej schválil parlament, připomíná právník. Dodává, že názor generálního advokáta dává EU důvod termín případného brexitu prodloužit, jelikož volba lidu by zakládala mnohem silnější mandát než rozhodnutí samotných zákonodárců.

"Bylo by projevem velké arogance předstírat, že cokoliv z uvedeného je snadné, či dojednané, či dané," přiznává expert. Připomíná, že existuje mnoho překážek pro britské zákonodárce, kteří se snaží prosadit své rozhodnutí proti vůli vlády, jak ukázal například pokus přimět britský vládní kabinet ke zveřejnění právního rozboru tzv. irské pojistky v dohodě o brexitu. Nelze však popřít, že cesta k setrvání Spojeného království v EU je nyní jednodušší, tvrdí Maugham.