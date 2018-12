Živí Západ východní země? Rozpad základů Evropské unie pokračuje pomalu, ale jistě

Tlak na to zbavit se na Západě Evropy gastarbeiterů z východu je enormní. Emanuel Macron protlačil Evropskou směrnici o vysílaných pracovnících. Ta nařizuje navýšení platů zaměstnanců z jiných zemí vyslaných do zemí jejich firmami alespoň na průměrnou mzdu ve státech, ve kterých hostují. Tato směrnice je také jeho jediným větším úspěchem na evropské úrovni.

V Německu musí i zaměstnavatel z jiné země garantovat svému zaměstnanci, pokud pracuje na území Německa místní minimální mzdu. Jedná se především o řidiče, kteří Německem projíždějí a jen u nás jich už na 900 zažalovalo své zaměstnavatele u německých soudů za porušení těchto pravidel. Údajnému zneužívání sociálních dávek chce zabránit Rakousko. Pokud zaměstnanec pracuje v Rakousku, ale dojíždí z jiného státu, jeho rodina by již neměla mít nárok na některé sociální dávky.

Hry s platy cizích zaměstnanců, zabalené do hezkých řečí o spravedlnosti, nejsou ničím více než čistým protekcionalismem. Nikomu o dobro českého řidiče či stavebního dělníka nejde. Jde o to je vystrnadit z vlastního pracovního trhu a dostat z něj i české dopravce, kteří díky nízkým platům mohli konkurovat německým dopravcům. Byrokratickou šikanu, kterou na německém trhu - na rozdíl od místních - naše firmy zažívají už ani neřeší.

Je třeba zdůraznit, že to prosazují současní politici, a nikoliv tolik nenávidění a ostrakizovaní nacionalisté. Pro západní politiky jsou to totiž laciné body. I přes časté vyprávěnky o rovnoprávnosti Evropanů nejsou ti z Východní Evropy moc populární. Podle mnoha Západoevropanů jim ti z Východu berou práci, kazí mzdy a obecně zvyšují kriminalitu a dělají nepořádek.

Tolik milovaná a zdůrazňovaná solidarita a tři pilíře Evropské Unie – tedy volný pohyb lidí, zboží a kapitálu – najednou už neplatí. A tuto politiku prosazuje Merkelová nebo Macron, kteří jinak o Evropě a o všem, co podle nich symbolizuje a nabízí, tak krásně a rádi mluví. Nyní však dostali mocného překvapivého spojence.

Kdo jim je? Rumunsko! Rumunský ministr financí Eugen Teodorovici navrhuje omezit pracovní dobu, kdy může občan státu EU mimo území svého státu na 5 let. Poté by se člověk ze zkušené musel alespoň na nějaký čas vrátit domů. Proč toto prosazuje právě Rumunsko? Zem od roku 1992 opustilo na 3,4 milionu lidí. To je úbytek populace srovnatelný jen s válkou. A rumunské ekonomice, která dnes zažívá bezprecedentní růst, najednou chybí milion zaměstnanců. A právě ten milion dnes pracuje ve Velké Británii, Francii nebo Španělsku.

Rumunsko se tak stalo tichým spojencem západních protekcionistů. Ti si samozřejmě nad návrhem mnou ruce. Tedy až do chvíle, než jim dojde, že by platil na každého. Vedle prodavaček v supermarketu, dělníků ze staveb nebo montoven, by se domů museli vrátit i lékaři a zdravotnický personál z východu, programátoři a inženýři. Ro zdravotnický systém Německa nebo i France by to znamenalo zhroucení.

Snaha obou stran o ochranu ovšem ukazuje jedinou věc. Evropa jako jednotný domov, ve kterém mají všichni stejná práva a stejný užitek z ní je jen iluzí a prázdnými slovy politiků. Naopak mezi státy v ní existuje stále tiché pnutí, která s postupným úpadkem tradičních proevropských stran a nárůstem preferencí euroskeptiků roste. Volby do Evropského parlamentu budou pro EU doopravdy klíčové.

Pokud v nich uspějí euroskeptici bude podobných návrhů nejen přibývat, a to nejen od nich ale i od tradičních politiků, aby ukázali, že i oni brání národní zájem, ale budou také prosazovány. A to bude znamenat konec neoblíbené EU, ale i Evropy bez hranic, kterou má ráda i většina skeptiků.