Britská vláda utrpěla hned v úvodu debaty o brexitu další porážku

"Tato debata už trvá dostatečně dlouho. Rozleptává naši politiku. A životy závisí na kompromisu," řekla o sporech kolem brexitu Mayová, která hájila dohodu uzavřenou s Bruselem jakožto nástroj pro dobrou bezpečnostní spolupráci a ochranu pracovních míst. Na otázku, co by následovalo, pokud by Dolní sněmovnou neprošla, odpověděla, že se k tomu vyjádří později.

Mayová v den, kdy ve sněmovně startuje pětidenní rozprava o brexitové dohodě, prožívá velmi nepříjemné chvíle, když nejdříve poslanci přijali opoziční usnesení, podle kterého se vláda dopustila pohrdání parlamentem. Krátce na to byl schválen pozměňovací návrh pro klíčové hlasování o "rozvodové dohodě", který umožňuje poslancům promlouvat do hledání brexitového "plánu B" po případném odmítnutí vládního návrhu 11. prosince.

Přijetí opatření předloženého 16 konzervativními poslanci podle britských médií výrazně snižuje pravděpodobnost brexitu bez dohody a nahrává "mírnější" podobě vystoupení z EU. Mezi politiky nicméně nepanuje shoda ohledně toho, zda by instrukce parlamentu na základě pozměňovacího návrhu byly pro vládu právně závazné.

"Tohle je asi nejděsivější legislativní hodina úřadující britské vlády za poslední dekády: bezprecedentní porážka o pohrdání a významná procedurální porážka v souvislosti s jejím nejdůležitějším úkolem," komentoval na twitteru dění ve sněmovně politický zpravodaj televize Sky News Faisal Islam.