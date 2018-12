Razie proti italské mafii: Policie v Evropě a Jižní Americe zadržela 90 lidí

Mezinárodní akci koordinuje unijní agentura pro soudní spolupráci Eurojust, která chce podle agentury DPA o probíhajícím vyšetřování informovat v poledne na tiskové konferenci v Haagu. Na odpoledne tiskové konference ohlásily také jednotlivé národní policejní týmy.

V Německu zasáhla policie ve spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko. Podle portálu deníku Bild bylo prohledáno více než 100 objektů, mezi jinými i pizzerie, a to v Porýní a v Porúří.

Agentura DPA uvedla, že zadržen byl i 45letý majitel pizzerie z Pulheimu u Kolína nad Rýnem, který je považován za hlavního podezřelého. Čelí údajně obvinění z "obchodu s kokainem ve velkého rozsahu".

Italská policie podle listu La Repubblica zasahovala v Kalábrii, odkud 'Ndrangheta pochází. Nizozemská média přesná místa zásahů neuvádí, podle belgického listu De Standaard razii policie provedla mimo jiné na několika místech severobelgické provincie Limbursko.

Kalábrijská mafie 'Ndrangheta patří k nejmocnějším italským zločineckým organizacím. Dominantní postavení má zejména v pašování drog do Evropy, podle italského soudce Nicoly Gratteriho, který s mafií bojuje už dlouhá léta, však operuje na všech kontinentech a svoji působnost stále rozšiřuje.

