Dechberoucí drzost Orbána? Z USA zní tvrdá kritika maďarského premiéra

Kolos velikosti komunistické propagandistické mašinerie

Poslední Orbánův čin podle amerického serveru bere dech svou drzostí. Jako na povel více než desítka vlastníků předala více než čtyři stovky zpravodajských serverů, tiskovin, televizních kanálů a rozhlasových stanic nadaci vytvořené a spravované Orbánovymi věrnými, poukazuje editorial. Dodává, že většina uvedených vlastníků prohlásila, že svá média nadaci "darovali".

"Očividně nešlo o filantropii," deklaruje renomovaný deník. Připomíná, že zmínění vlastníci pocházejí z řad provládních oligarchů a spojenců Orbána a někteří z nich v posledních letech zkupovali nezávislá média, aby je následně proměnili v provládní hlásné trouby.

Dá se tedy předpokládat, že vlastními nyní rádi učinili Orbánovi a jeho straně Fidesz laskavost, jelikož jejich média ostatně závisí na vládní reklamě a nejsou příliš výdělečná, tvrdí prestižní server. Soudí, že Orbánovi se tak podařilo vytvořit mediální kolos, který připomíná starou komunistickou propagandistickou mašinérii.

Tato "konsolidace" musí být teprve posvěcena regulačními úřady v zemi, ale ty ovládají lidé jmenovaní Orbánem, podotýká New York Times. Dodává, že to platí i o ústavním soudu, což by měl mít na paměti každý, kdo by u něj chtěl akci zpochybnit.

Nezisková nadace Central European Press and Media Foundation, kterou v srpnu zformovali věrní Orbánovi spojenci, se tak náhle stala mimořádně mocnou vládní tiskovou agenturou, konstatuje editorial. Poukazuje, že redakce New York Times obdržela email od člena její rady, Mikloše Szanthoa, který opakoval tvrzení americké konzervativní televize Fox News, že nadace má pouze vytvořit "vyvážené" mediální prostředí v Maďarsku a sloužit jako protiváha "levicovým" médiím.

Průkopník neliberálního státu

Zmínku o vyváženosti označuje vlivný deník za kuriózní, jelikož v dnešním Maďarsku lze označit jako provládní více než 500 zpravodajských médií, zatímco v roce 2015 jich bylo jen 31. "Nezávislým mediálním organizacím stát odpíral roky reklamu, často z nich činil terč obviňování ze strany Orbánových přátel," pokračuje editorial. Doplňuje, že nejčtenější opoziční list Nepszabadsag ukončil činnost v roce 2016, což mnoho ze zaměstnanců považovalo za důsledek Orbánovy práce.

Nejen Maďarsko útočí na svobodu médií, zdůrazňuje newyorský server. Přiznává, že také polská nacionalistická strana Právo a spravedlnost se pokouší dostat média pod kontrolu, ale konstatuje, že Orbán zůstává průkopníkem ve vytváření čehosi, co označuje za "neliberální stát", přičemž jeho úsilí zahrnuje aktivní šíření jeho krajně pravicové ideologie do kultury, vzdělávacího systému i náboženské sféry.

Orbánovy kroky zahrnují potlačování prodemokratických organizací a institucí, uvádí vlivný deník. Jako příklad dává Středoevropskou univerzitu založenou maďarsko-americkým finančníkem Georgem Sorosem - hlavním terčem maďarské vládní propagandy - s cílem podpořit demokratický vývoj, která je nyní nucena přesídlit do Rakouska.

Americká Trumpova administrativa přitom nad touto situací pouze krčí rameny, kritizuje editorial. Připomíná slova amerického velvyslance v Maďarsku Davida Cornsteina z minulého týdne, podle něhož nemá přesídlení univerzity nic společného s potlačováním akademických svobod v zemi a Sorosovi by se vyplatilo spolupracovat s Orbánovou vládou.

Orbánovo chování přimělo v září Evropský parlament k zahájení procesu, který by teoreticky mohl zbavit Maďarsko hlasovacího práva v EU, jelikož stávající maďarská politika "systematicky ohrožuje" klíčové hodnoty unie, poukazuje New York Times. Domnívá se však, že bude třeba učinit mnohem více, aby se Orbán začal situací zabývat.