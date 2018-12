Hororová dovolená je málem stála život. Turisty potkalo v pětihvězdičkovém hotelu něco horšího, než zloději nebo napadení

Vláda může využívat peníze z Fondu privatizace. Opozici se to vůbe cnelíbí

Své o tom ví Greta Jarasiuteová and její přítel Jerome Anyanwu, kteří si z dovolené v Dominikánské republice odnesli kromě příjemných zážitků i několik jizev, zlomenin a vážných poranění, které je málem stály život.

Pár byl ubytován v pětihvězdičkovém hotelu a to by samo o sobě mělo být znamením luxusu. Co se pokojů a služeb týče, bylo. Přesto měla dovolená jednu "vadu" na kráse.

Mladý britský pár se totiž vážně zranil ve chvíli, kdy se s nimi utrhnul balkon. Ze čtvrtého nadzemního podlaží se zřítili a pád z dvanáctimetrové výšky přežili jen díky neuvěřitelnému štěstí.

Těžko říct, jaké byly jejich pocity při pádu, v tu chvíli jste totiž na všechno sami a nemáte možnost se zachránit (takové vymoženosti jako výskok před dopadem nepomáhají). Podle britských médií ale oba unikli smrti jen o vlásek.

Zatímco šestadvacetiletá dívka si při dopadu zlomila ruku a několikrát si zpřerážela páteř, její o čtyři roky mladší přítel skončil v nemocnici s komplikovanou zlomeninou ruky a poškozeným krkem.

Ze zranění se pár léčil šest měsíců, během kterých se nedokázali postavit na nohy.