Spor o migrační pakt uvrhl belgickou vládu do krize, nacionalisté hrozí premiérovi

Premiér Michel usiluje o to, aby o rezoluci podporující přistoupení Belgie k migračnímu paktu OSN schválil parlament. V zákonodárném sboru totiž mají většinu příznivci dokumentu. N-VA už avizovala, že její poslanci budou hlasovat proti, na stranu premiéra se chce ale tentokrát postavit část opozice.

Předseda parlamentní frakce vlámských nacionalistů Peter De Roover dnes řekl, že je N-VA stále součástí belgické vlády, a pokud se Michel rozhodne vyrazit do Marrákeše a připojit svůj podpis pod dokument OSN, nebude mít pro tento krok podporu své vlády.

Waar haalt u het toch. Uw creativiteit in framen lijkt onbeperkt. 😒

Even herhalen: België niet akkoord met Marrakesh met N-VA in de regering. Recht als een meetlat. https://t.co/9h0Y4eKcOe