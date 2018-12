Královský protokol? Všechno jsou to nesmysly, usoudila sama Alžběta II.

Vláda může využívat peníze z Fondu privatizace. Opozici se to vůbe cnelíbí

Centrála proti organizovanému zločinu varuje: Nekontrolovatelný vstup muslimů do ČR je riziko

Obamová uvedla, že si dělala starosti, jak to bude při nastupování do královnina auta. "A královna řekla ´nastupte a sedněte si kamkoli, jenže ona říkala jednu věc a já citovala protokol a ona řekla ´to je všechno nesmysl, prostě si nastupte´", řekla Obamová, která v britské metropoli představila své memoáry nazvané Becoming.

Na adresu dvaadevadesátileté královny dodala, že je "chytrá, zábavná a čestná".

zdroj: YouTube

Manželka bývalého prezidenta Baracka Obamy se v roce 2009 stala terčem kritiky, když při tehdejším setkání s Alžbětou II. na recepci během summitu skupiny G20 během družného hovoru královnu objala kolem ramen. Dotknout se panovnice přitom v Británii platí za porušení protokolu.