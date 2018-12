Brexit? Odhlasovat odchod z EU byla chyba, soudí stále víc Britů. Labouristé atakují konzervativce

Podle sondáže nyní 49 procent Britů soudí, že odhlasování brexitu v roce 2016 byla chyba, což je podle The Times nejvyšší počet v dosavadních průzkumech YouGov. Naopak 38 procent Britů má za to, že rozhodnutí opustit EU bylo správné.

Z těch, co v plebiscitu hlasovali pro brexit, si 11 procent myslí, že země učinila nesprávné rozhodnutí. V polovině listopadu to bylo osm procent, připomněl deník.

Britové o setrvání své země v evropském bloku hlasovali v červnu 2016. V referendu zvítězili odpůrci členství v unii poměrem 51,9 ku 48,1 procenta hlasů při volební účasti 72,2 procenta.

Británie má unii opustit v březnu 2019. Britský parlament v těchto dnech debatuje o podobě odchodu z EU dojednané s Bruselem. O "rozvodové" dohodě bude hlasovat 11. prosince.

Theresa Mayová má podle průzkumu podporu 35 procent Britů, lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna by chtěl v Downing Street 24 procent Britů. Vládní konzervativce by volilo 40 procent lidí, labouristé by získali 38 procent hladů a liberální demokraté jen devět procent.

