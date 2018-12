Královská návštěva na Kypru: William a Kate přivezli britským vojákům vánoční dárky

"Blíží se Vánoce a Catherine i já si uvědomujeme, že vám všem patří poděkování za vaši práci a uznání vašich obětí," uvedl princ William. "Z dob, kdy jsem ještě nosil uniformu, oba dva víme, jaké to je, když chcete vybalancovat své pracovní povinnosti a rodinný život," dodal.

William a Kate vojákům předali vánoční dárky získané od rodinných příslušníků, se kterými se v úterý setkali v Londýně, napsal na twitteru Kensingtonský palác. "Víme, že to není jednoduché pro vás, vaše ženy, manžele, děti ani přátele v Británii. Jménem všech doma bychom vám ale chtěli poděkovat," řekl princ.

