Emise skleníkových plynů? To nejhorší teprve přijde, varovali experti na konferenci COP24

Podle bilance, zveřejněné na okraji konference, emise CO2 spojené s průmyslem a spalováním uhlí, ropných výrobků a zemního plynu by měly letos vzrůst o 2,7 procenta oproti loňskému roku. I loni přitom vzrostly o 1,6 procenta oproti třem předchozím, relativně stabilním letům. Ještě horší čísla pochází z roku 2011, kdy se vycházelo z finanční krize, jež propukla v roce 2008, řekl AFP spoluautor studie, klimatolog Glen Peters z výzkumného střediska Cicero, sídlícího v Oslu.

"Politika zaostává za hospodářským a energetickým růstem. Vzdalujeme se vývoji, který by dovoloval udržet nárůst globální teploty pod hranicí 1,5 či dokonce dvou stupňů Celsia, cíle pařížské dohody," zdůraznil. "Rétorika se nafukuje, ale ambice nikoliv. Jsme úplně vykolejení," dodal.

The value of health gains from #climateaction would be approximately double the cost of mitigation policies at global level > https://t.co/hglrslvqc3 A @WHO report launched at #COP24 in #Katowice highlights why health considerations are critical to the advancement of action. pic.twitter.com/IxtvXjre9p