Rakousko chce zakázat plastové sáčky a tašky, ušetří to 7000 tun odpadu ročně

"Existuje dostatečné množství alternativ k plastovým sáčkům," uvedla Köstingerová, podle níž je Rakousko po Francii a Itálii teprve třetí členskou zemí Evropské unie, která má v úmyslu úplný zákaz umělohmotných tašek a pytlíků. Zákaz by se podle ní měl dotknout všech neekologických plastových tašek a sáčků, které mají držadla či otvor pro úchop.

#Austria being a global front-runner with respect to the protection of the environment to ban plastic bags from 2020 on @sebastiankurz @ElliKoestinger https://t.co/c3OhertQWx