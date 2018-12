Pakt o migraci má význam pro práci s Afrikou. Avramopulos opět tepe vzpurné státy EU

Globální pakt o migraci se kromě jiného zabývá také návratovou politiku a reintegrací navrácených v jejich původních zemích. Jde o jedno z klíčových témat, na kterých se nyní EU ve snaze zrychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl snaží domluvit především s africkými zeměmi.

"Ti, kteří globální pakt odmítají - přečetli si to vůbec?", zeptal se dnes novinářů komisař Avramopulos při příchodu na jednání ministrů vnitra zemí Evropské unie v Bruselu.

