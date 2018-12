EU zavede nové pravidlo: Teroristický obsah musí zmizet z webu do hodiny

Pravidlo se přitom bude vztahovat na všechny poskytovatele internetových služeb, které jsou dostupné v Evropské unii, bez ohledu na to, zda společnost sídlí v některé z členských zemí, či ne.

"On-line teroristický obsah hrál roli skoro při každém teroristickém útoku, které jsme v Evropě viděli. Naše občany máme povinnost co nejefektivněji chránit," komentoval dnešní rozhodnutí svých kolegů Herbert Kickl, který je ministrem vnitra nyní předsednického Rakouska.

Poskytovatelé služeb také budou muset šíření teroristického obsahu na svých sítích bránit sami od sebe, včetně snahy zajistit, aby se u nich znovu neobjevil už jednou odstraněný materiál. Konkrétní výši postihu za nesplnění nových pravidel budou stanovovat členské země podle své vlastní legislativy.

#JHA ministers discuss new rules to prevent terrorists from using the internet to radicalise, recruit and incite to violence.

📺 Follow the LIVE debate: https://t.co/HNH6trh6jt