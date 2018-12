Policie odmítla pustit do Polska 13 ekologických aktivistů, některé deportovala

Climate Action Network (CAN), která zastřešuje stovky organizací z celého světa, uvedla, že polská policie zastavila na česko-polské hranici belgickou aktivistku Zannu Vanrenterghemovou. "Bylo jí řečeno, že pro Polsko představuje bezpečnostní hrozbu," uvedl ředitel evropské kanceláře CAN Wendel Trio. Policisté prý Vanrenterghemovou, která minulý víkend vystoupila s projevem během protestu v Bruselu, převezli do města Bielsko-Biala poblíž hranic. Tam ji vyslýchali a řekli jí, že bude deportována a že odjede nočním vlakem mířícím do Vídně.

"Vypadá to, že byla na jakési černé listině," dodal Trio s tím, že nepomohla ani intervence belgických diplomatů. Mluvčí polské pohraniční stráže uvedla, že o této záležitosti nemá informace.

V případě dalších lidí, kteří se setkali s problémy při vstupu na polské území, jde o šest aktivistů z Ukrajiny, po dvou ze Spojených států a Německa a jednoho z Kyrgyzstánu a jednoho z Gruzie.

Organizaci CAN tyto zprávy "mimořádně znepokojily".

Na dvoutýdenním klimatickém summitu v Katovicích se scházejí představitelé z téměř 200 zemí světa, dále pak vědci, zástupci firem a nevládní organizace. Probírají tam možnosti, jak čelit oteplování klimatu. Ekologičtí aktivisté na dnešek podle AP plánují pochod Katovicemi, na kterém budou požadovat, aby vlády dělaly více proti změnám klimatu.