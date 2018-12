Dosavadní bilance protestů ve Francii: 55 zraněných, přes tisíc zadržených

Řítí se eurozóna do problémů?

Protestující v ulicích Paříže zapálili několik osobních vozů, auta hořela například v ulici Rue Magellan nedaleko výstavního bulváru Champs-Élysées. Do ulic města byly nasazena vodní děla i oddíly jízdní policie.

Největší ohniska nepokojů jsou podle listu Le Figaro v hlavním městě v současnosti soustředěna do oblastí třídy Champs-Élysées, okolí kostela svatého Augustina v VIII. obvodu, do okolí náměstí Trocadéro a okolí pařížské radnice. Demonstranti zde poničili také několik obchodů.

Kromě metropole je podle stanice BMFTV situace napjatá například i v Marseille, kde se demonstranti střetli s policií. Násilí policisté použili také proti demonstrujícím v Nantes či Lyonu. Zraněné hlásí i jihofrancouzské město Bordeaux, kde protestující házeli na policisty zápalné láhve. Střetům radikálů s bezpečnostními složkami se zde pokusilo zabránit několik lidí oděných ve žlutých vestách, kteří si mezi ně klekli.

Jen v Paříži již policisté zadrželi podle posledních údajů 737 lidí, z toho přes 550 skončilo ve vazbě. Po celé Francii policie podle zdroje agentury AFP zadržela přes tisíc osob a do vazby jich poslala přes 720.

Předsedkyně strany Národní sdružení (RN) Marine Le Penová na přednášce zorganizované nacionalistickou stranou Vlámský zájem (Vlaams Belang) v Belgii uvedla, že očekává od prezidenta Emmanuela Macorna "silné a okamžité odpovědi" na "sociální utrpení" lidí, kteří přišli do ulic ve žlutých vestách protestovat. Podle Le Penové by měl Macron, který ji porazil v loňském druhém kole prezidentských voleb, "vyjít z Elysejského paláce... přestat se v Elysejském paláci zavírat". "Odpověď prezidenta republiky nemůže být jen v oblasti bezpečnostní," dodala Le Penová.

K situaci ve Francii se dnes na twitteru vyjádřil také americký prezident Donald Trump, který dal nepokoje do souvislosti s pařížskou klimatickou dohodou. Ta podle něj "nefunguje". "Lidé nechtějí platit velké částky peněz, hodně z toho zemím třetího světa (které jsou vedeny pochybným způsobem), aby možná ochránili životní prostředí," napsal prezident. Podle něj lidé na demonstracích provolávají "Chceme Trumpa!". Francouzská média neinformovala, že by na protestech podobné heslo zaznívalo. "Miluji Francii," dodal v tweetu šéf Bílého domu.

Údajně "nepřiměřené násilí" používané při potlačování protestů žlutých vest dnes kritizoval také turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. "Ti, kteří naši policii obvinili z útlaku, by se měli podívat na to, co teď dělají jejich policisté," řekl Erdogan. Obrázky z Paříže, Bruselu a dalších měst podle něj ukazují, že Evropa propadla "v testu z demokracie, lidských práv a svobody".