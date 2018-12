Na 80 tisíc příznivců Ligy zaplnilo římské náměstí

Řítí se eurozóna do problémů?

Na náměstí se podle organizátorů shromáždilo 80.000 lidí. Do Říma příznivce krajně pravicové Ligy svezlo 200 autobusů a byly vypraveny tři speciální vlaky. Italská policie odhady počtu lidí na manifestacích zpravidla neuvádí, agentury střízlivěji píší o desetitisících shromážděných. Manifestaci, na níž Salvini s příznivci oslavili prvních šest měsíců populistické vlády, zahájila minuta ticha za šest obětí, které v noci na dnešek zemřeli v tlačenici vyvolané panikou na diskotéce u italského přístavního města Ancona.

Salvini na scénu vstoupil za zvuku árie Nessun dorma z třetího dějství Pucciniho opery Turandot, které přerušovalo skandování "Matteo, Matteo!". Po projevu, během nějž citoval Martina Luthera Kinga, papeže Jana Pavla II., ale i fašistického diktátora Benita Mussoliniho, se šéf Ligy prodíral davem za doprovodu písně Con te partiro, kterou proslavil nevidomý tenorista Adrea Bocelli.

Na to, že italský vicepremiér Mussoliniho opakovaně cituje, upozornil už nedávno deník La Repubblica. Jako příklad uvádí slogany "Kdo se zastaví, je ztracen" nebo "Tolik nepřátel, taková čest", který ministr vnitra použil i dnes.

Na transparentech se objevila hesla jako "Itálie zvedá hlavu", "Italové především" nebo "Šest měsíců vlády zdravého rozumu". Salvini uvedl, že vládní koalice přetrvá celých pět let.

Šéf Ligy dále řekl, že Evropská unie by se měla zaměřit na podporu růstu místo toho, aby se se obsesivně zabývala desetinnými čísly. Odkazoval tím na současný návrh rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 2,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zástupci vlád unijních zemí na konci listopadu podpořili disciplinární postup proti Itálií, protože její rozpočet porušuje pravidla EU.

Vicepremiér dále potvrdil, že vláda si stojí za snížením věku odchodu důchodu a snížením daní. "Někdo evropský sen zradil, ale my do žil evropské komunity nalijeme novou krev a sílu," řekl v souvislosti s volbami do EP příští rok.

Salvini postavil volební úspěch Ligy na ostré protiimigrační rétorice. Hlas jí v březnu dalo 17 procent voličů. Nyní by Lize dalo hlas 34 procent voličů, zatímco koaliční Hnutí pěti hvězd (M5S) by volilo 25 procent dotázaných, vyplývá z průzkumu Noto Sondaggi, který byl zveřejněn minulý týden. V březnových volbách M5S získalo bezmála 33 procent hlasů.