Banány i káva mohou být minulostí? Svět v tichosti řeší vážnou krizi

Banány patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější ovoce v Evropě. Zemědělci ale v tichosti už několik let svádí dlouhé boje o jejich záchranu. Na vině jsou tři druhy hub, které ničí banány. A podle vědců se vyvinuly do bodu, kdy by mohly kompletně vyhladit plody banánovníku za pět až deset let, informuje server Science Alert.

"Globální pěstování banánů by mohlo být zničeno během pouhých pěti až deseti let, houbové choroby rychle postupují," stojí ve studii vědců z Kalifornské univerzity.

Zpráva přichází chvíli poté, co další skupina vědců zkoumala jiný druh houby, která ničí taktéž banány. Obě studie upozorňují, že bychom se brzy mohli dostat do bodu, kdy budou banány jen součást historie.

Zjistilo se, že onemocnění banánů zvané Sigatoka, kterou způsobují tři houby snižuje produkci každý rok o 40 procent. Zmutovali tak nebezpečně, že se dostanou nejen za imunitní systém banánovníků, ale i rovnou do metabolismu, čímž se celý plod znehodnotí.

Ale vědci mají alespoň malou útěchu, nyní už znají genetické sekvence těchto hub, takže je tu šance, že se vytvoří protilátky, které zabrání tomu, aby ničily oblíbené žluté ovoce.

Obdobnému problému čelí i kávovníky. Zemědělci totiž tvrdí, že pokud se velmi rychle něco nezmění, káva prostě nebude. Kávovníky jsou totiž v ohrožení v důsledku odlesňování, abnormálně vysokých teplot, nedostatku srážek a nemocí. Globální trh je už čtvrtý rok v deficitu, odhadují experti ze skupiny Rabobank International.

Zároveň se očekává, že celosvětová poptávka po milovaném nápoji dosahuje maxima, podporuje ji totiž poptávka ze strany mladších amerických spotřebitelů.

Produkce bude muset být zvýšena minimálně o 50 procent do poloviny tohoto století, aby bylo možné udržet krok s poptávkou, říká Conservation International, organizace zabývající se otázkou životního prostředí. Ve snaze vyrovnat se se všemi těmito problémy kávový průmysl míří k rozvoji rostlin, které lze přizpůsobit se měnícímu se prostředí.

Podle organizace World Coffee Research Institute do roku 2050 počet míst, kde bude možné pěstovat arabicu, klesne na polovinu. V brazilském státě Espirito Santo, kde se dříve hodně pěstovaly kávovníky robusta hlásí problémy – za poslední tři roky tu spadlo jen 50 procent průměrných srážek a teplota naopak vzrostla o 3 stupně.

„Jednalo se o nejhorší sucho za 80 let,“ uvádí výzkumný pracovník Romario Gava Ferrao pro server Bloomberg. Někteří farmáři se už proto přestěhovali do jiných regionů nebo začali pěstovat jiné plodiny, jako je pepř.