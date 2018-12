Němečtí železničáři vstoupí v pondělí do stávky, nepojedou vlaky po celém Německu

Německé dráhy předpokládají, že stávka "silně naruší železniční dopravu pravděpodobně na celém území Německa". S omezeními je podle nich třeba počítat i po plánovaném konci stávky v 9:00.

"Německé dráhy udělají vše proto, aby dopad výstražné stávky na zákazníky co možná nejvíce omezily," uvedl koncern. Vyjádřil politování, že se stávka dotkne "mnoha pracujících" a přichází "v čase adventu". Už dříve vedení DB protest označilo za "zcela zbytečnou eskalaci".

Hlavním dějištěm protestních akcí by měla být podle DB nejlidnatější, západní spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Agentura Reuters ale uvedla, že mluvčí EVG odmítl říci, zda se stávka soustředí na některou konkrétní oblast. Dotknout by se měla regionálních, dálkových i dopravních vlaků.

"V tuhle chvíli informaci, že by se to vlaků ČD mělo dotknout, nemáme. Nicméně situaci sledujeme, a kdyby k nějaké komplikaci v dopravě mezi námi a Německem mělo dojít, budeme o tom informovat na portálu www.cd.cz, kde jsou informace o mimořádnostech," řekl ČTK mluvčí ČD Šťáhlavský. Současně doporučil lidem, kteří mají na pondělí naplánovovanu cestu vlakem do Německa, aby informace na tomto webu sledovali. Naopak ti, co pojedou z Německa do ČR, by se podle něj měli obrátit na tamní DB.

EVG chce 7,5procentní růst mezd, má také požadavky ohledně pracovní doby a práce o svátcích, píše agentura Reuters. Šéfové DB přitom nabízejí 5,1procentní nárůst ve dvou krocích a jednorázovou platbu ve výši 500 eur (12.917 korun).