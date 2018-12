Revoluce ve Francii? Většina lidí si přeje jedinou věc, říká francouzská režisérka

Jaká je nyní atmosféra v Paříži? Bojíte se?

Ne, my se vůbec nebojíme, můj syn byl 8. prosince na Place de l´Étoile, jenom mi večer poslal vzkaz na mobilu, že je vše v pořádku. Většina lidí si přeje, aby se něco změnilo: a těch, co si to nepřejí, těch je menšina.

Co se vlastně stalo, proč jsou lidé nespokojení?

Lidi jsou nespokojení, protože jsou čím dál větší sociální rozdíly, a ti co, jsou nespokojení, musí často končit měsíc s 1200 euro, což stačí na nájem, elektřinu… a koncem měsíce to nemůžou utáhnout. Macron chce, aby se více snažili, a ti, co nemají tyhle problémy, tak těm dělá výhody.

Je ale vůbec možné splnit všechny ty požadavky, co „žluté vesty“ chtějí? Vždyť oni ani nemají vlastně žádné mluvčí…

To je právě ta „nová“ situace, ale spontánně vyjádřená, že nemají žádné mluvčí - a v tom je ta situace těžko pochopitelná – ale už to pokračuje... už je naplánovaná příští sobota.

Někteří mluví dokonce o konci demokracie. Bývalý studentský vůdce z roku 1968 Daniel Cohn-Bendit se bojí diktatury. Co vy?

Já ne. Cohn Bendit je opravdu „bývalý“ revolucionář… Zatím se ale nedá říct, kam to všechno směřuje, ale „žluté vesty“ lidé podporují, a já též.

Je možné, že dojde k upokojení vášní po dnešním večerním televizním projevu prezidenta Emmanuela Macrona?

Já myslím, že ne, že to bude pokračovat, dokud se něco konkrétně nezmění. Možná, že Macron něco navrhne. Zatím mu tu moc nikdo nevěří.

Mohl by podle vás třeba odstoupit?

Já myslím, že zatím neodstoupí.

Jak to může dlouho trvat. Bude se manifestovat i na Štědrý den a na Silvestra?

Bude se manifestovat dál, příští sobotu, a proč ne na Štědrý den, proč ne na Silvestra? Zní to sice trochu absurdně, ale já to hnutí spontánně podporuji.

Bojena Horáčková je francouzská scenáristka, režisérka a herečka. Narodila se v Praze. Absolvovala Institut des hautes études cinématographiques (IDHEC) v Paříži. Ve své autorské tvorbě se často zabývá tématem imigrace, například: Mirek n'est pas parti (1994), À l'est de moi (2009). Letošního roku ztvárnila jednu z hlavní rolí ve filmu Anne Alixové: Il se passe quelque chose.