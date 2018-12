Počet teroristických útoků v Evropě klesá, vyhráno ale nemáme

— Autor: -tpr / EuroZprávy.cz

Počet teroristických útoků i jejich obětí v Evropě poklesl. Přesto by však bylo příliš brzy na to, považovat trend minulých let za definitivně zvrácený. Organizační schopnosti a možnosti Islámského státu v souvislosti se ztrátou jeho území poklesly, blížící se definitivní porážka na bojišti v Sýrii však také zvyšuje riziko odvetných akcí v Evropě.