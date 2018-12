Timmermans je součástí krize v EU? Polský politik si podal vlivného eurokomisaře

— Autor: ČTK

Šéf stálého výboru polské vlády Jacek Sasin dnes ostře kritizoval místopředsedu Evropské komise (EK) Franse Timmermanse, kterého označil za součást krize v Evropské unii. Uvedla to agentura PAP. Polský činitel se mimo jiné ohradil proti poměrům v Evropě, které by se podle očekávání polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) mohly změnit po květnových volbách do Evropského parlamentu (EP).